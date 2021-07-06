

АМЮГ будет защищать интересы пострадавших журналистов на проспекте Руставели

06.07.2021 18:49





Интересы пострадавших журналистов на проспекте Руставели будет защищать «Ассоциация молодых юристов».



АМЮГ будет оказывать юридическую помощь представителям медиа во всех правовых процедурах.



«Как вы знаете, по вопросам вчерашней акции проходит расследование. Мы явились на опрос, чтобы полностью предоставить следствию информацию о происходившем. У нас пока нет статуса пострадавшего. Конечно, думаю, что следствие должно заинтересоваться, было ли служебное безразличие со стороны полиции, которое реально вызвало такие результаты. Следствие должно заинтересоваться, какие меры государство приняло, чтобы этого не произошло. Следствие также должно заинтересоваться, насколько последовательно сотрудники полиции выполняли свои обязанности», — заявил юрист Бека Такаландзе.





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