Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На проспекте Руставели наблюдается мобилизация правоохранителей


06.07.2021   20:09


У здания парламента Грузии, где намечена «молчаливая акция», представители патрульной полиции привезли железные ограждения.

В настоящее время полиция расположилась на территории, прилегающей к зданию парламента, а также у Кашветской церкви.

У парламента сегодня в 20:00 пройдет акция молчания в связи с развернувшимися вчера в Тбилиси событиями. К акции планируют присоединиться и представители «Тбилиси прайда».

У Кашветской церкви уже собрались и противники «Тбилиси прайда».

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна