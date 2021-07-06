

На проспекте Руставели наблюдается мобилизация правоохранителей

06.07.2021 20:09





У здания парламента Грузии, где намечена «молчаливая акция», представители патрульной полиции привезли железные ограждения.



В настоящее время полиция расположилась на территории, прилегающей к зданию парламента, а также у Кашветской церкви.



У парламента сегодня в 20:00 пройдет акция молчания в связи с развернувшимися вчера в Тбилиси событиями. К акции планируют присоединиться и представители «Тбилиси прайда».



У Кашветской церкви уже собрались и противники «Тбилиси прайда».



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