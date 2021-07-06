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На проспекте Руставели наблюдается мобилизация правоохранителей
06.07.2021 20:09
У здания парламента Грузии, где намечена «молчаливая акция», представители патрульной полиции привезли железные ограждения.
В настоящее время полиция расположилась на территории, прилегающей к зданию парламента, а также у Кашветской церкви.
У парламента сегодня в 20:00 пройдет акция молчания в связи с развернувшимися вчера в Тбилиси событиями. К акции планируют присоединиться и представители «Тбилиси прайда».
У Кашветской церкви уже собрались и противники «Тбилиси прайда».
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