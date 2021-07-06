

В Грузии вместо абитуриента на сдачу экзамена явился другой человек - NAEC

06.07.2021 20:57





Вместо абитуриента на сдачу Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) пытался пройти другой человек, информирует Национальный центр экзаменов [NAEC] Грузии.



В заявлении ведомства говорится, что инцидент произошел 6 июля, на экзамене по английскому/русскому языку. Пытавшийся пройти вместо абитуриента человек потерпел неудачу, а сам абитуриент был дисквалифицирован от дальнейшего участия.



По сообщению NAEC, на сегодняшний экзамен явились 92% абитуриентов. У более чем ста абитуриентов подтвердился ковид, они сдадут экзамены позднее.



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