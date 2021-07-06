Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии вместо абитуриента на сдачу экзамена явился другой человек - NAEC


06.07.2021   20:57


Вместо абитуриента на сдачу Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) пытался пройти другой человек, информирует Национальный центр экзаменов [NAEC] Грузии.

В заявлении ведомства говорится, что инцидент произошел 6 июля, на экзамене по английскому/русскому языку. Пытавшийся пройти вместо абитуриента человек потерпел неудачу, а сам абитуриент был дисквалифицирован от дальнейшего участия.

По сообщению NAEC, на сегодняшний экзамен явились 92% абитуриентов. У более чем ста абитуриентов подтвердился ковид, они сдадут экзамены позднее.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна