

Индия подарила Грузии мощи христианской мученицы — царицы Кетеван

06.07.2021 20:59





Правительство Индии передало в подарок Грузии мощи средневековой царицы Кетеван, объявленной христианской мученицей и причисленной Грузинской православной церковью к лику святых.



Мощи царицы доставят в Тбилиси 9 июля. На следующий день, 10 июля в 14:00, реликвия будет помещена в Кафедральный собор Святой Троицы – Самеба. Об этом сообщает патриархия Грузии.



Кетеван Багратиони была царицей Кахетинского царства, которую в 1614 году взял в заложники шах Персии Аббас I. В Исфахане её вместе с внуками — Александром и Леваном — бросили в темницу, где она провела 10 мучительных лет. Шах обещал сделать её царицей Персии, если только она примет ислам. Однако ни пытки, ни подкуп не могли поколебать её твёрдость в вере. 13 сентября 1624 года, после пыток раскалёнными щипцами, царицу Кетеван сожгли.



Португальские монахи, наблюдавшие казнь царицы, тайно выкрали ее останки. Голову и правую руку они послали сыну Кетеван царю Теймуразу, они хранились в церкви Алаверди до 1723 года, однако позже были утеряны.



Другие части мощей царицы-мученицы были доставлены в Ватикан, в Бельгию, а также в монастырь Святого Августина в Гоа в Индии. В начале XIX века монастырь в Гоа был разрушен.



В 2013 году журналист авторитетного издания Archeology сообщил, что обнаруженные в развалинах монастыря в Гоа кости, предположительно, принадлежат царице Кетеван. Согласно этой информации, анализ ДНК обнаруженных в каменном саркофаге костей руки показал, что с большой вероятностью кости не связаны с Индией и имеют грузинское происхождение.



В 2017 году мощи Святой Кетеван уже привозили в Грузию – тогда христианскую святыню полгода выставляли в храме Самеба.



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