

Потерпевшими признаны 23 человека, пострадавшие на акции против «Тбилиси прайда

06.07.2021 22:33





На данном этапе по делу о противостоянии в ходе проведенной 5 июля акции против «Тбилиси прайда», потерпевшими признаны 23 лица, в том числе 17 журналистов и операторов. Об этом говорится в информации, распространенной прокуратурой Грузии.



По сообщению ведомства, следствием, проведенным Министерством внутренних дел Грузии, установлено, что 5 июля 2021 года, параллельно акции, которую намеревался провести «Тбилиси прайд», на акции группы противников, лица, участвовавшие в организованном насилии, с целью учинения помех журналистской деятельности и по мотиву нетерпимости, напали на журналистов и операторов различных телекомпаний, интернет-изданий и печатных СМИ, и стали преследовать их по профессиональному признаку и не дали им возможности выполнить свою работу.



«Насилие в отношении журналистов и их преследование категорически неприемлемо. Сторона обвинения для защиты законных интересов пострадавших, осуществит все необходимые действия, предполагаемые законодательством Грузии. Прокуратура Грузии проводит жесткую уголовную политику в отношении преступлений с признаками дискриминации, совершенных по мотиву нетерпимости, что будет продолжаться и в будущем», - заявляют в прокуратуре.



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