

В Грузии выявлено 1 392 новых случая инфицирования коронавирусом

07.07.2021 11:10





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 38 136 тестов, отсюда 17 650 на антигены и 20 486 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 1 392 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 372 685.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 6 июля, дневной показатель положительности составляет 3.65%, за последние 14 дней – 3.17 %, а за 7 дней - 3.70%.



За последние сутки выздоровел 531 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 356 780.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 11 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 394 человека.



Из выявленных за сутки 1 392 новых случаев коронавируса 887 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 61, в Имеретии - 130, в Квемо Картли – 84, в Шида Картли – 62, в Гурии – 9, в Самегрело и Земо Сванетии – 33, в Кахетии – 69, в Мцхета-Мтианети - 29, в Самцхе-Джавахети – 23, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 5.



На данном этапе в Грузии 11 016 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 3 054 человека, в том числе в Тбилиси – 1 799, в Аджарии – 152, в Имеретии – 395. Тяжелых пациентов – 633, в том числе в Тбилиси - 345, в Аджарии – 35, в Имеретии – 144. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 164 лица, в том числе в Тбилиси - 113, в Аджарии – 6, в Имеретии – 14.



В клинических гостиницах находится 853 человека, в том числе в Тбилиси – 642, в Аджарии – 204. На дому лечатся 7 109 человек.



В карантинном пространстве 71 человек, в том числе в Тбилиси - 63, в Аджарии - 4.



На данном этапе на самоизоляции находятся 7 144 человека, в том числе в Тбилиси – 2 537 лиц, в Аджарии – 631, в Имеретии – 896.



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