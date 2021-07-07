

На матче «Динамо» — «Нефтчи» смогут присутствовать 21 700 зрителей

07.07.2021 12:34





Продажа билетов на первый матч первого отборочного тура «Лиги чемпионов» между тбилисским «Динамо» и бакинским «Нефтчи» продолжается.



Как стало известно Первому каналу Грузии, стадион «Динамо-Арена» разрешено заполнять 40% от максимальной вместимости зрителей.



Официально стадион вмещает 54 202 человека. Это означает, что на трибунах могут присутствовать максимум 21 700 зрителей. Билеты на матч «Динамо» — «Нефтчи» можно приобрести в электронном виде и в кассах «Динамо Арена».



Повторная встреча в Азербайджане состоится 14 июля. Примечательно, что болельщиков на этот матч не допустят. Однако, недавно в Баку проходили игры группового этапа и четвертьфинальные матчи Евро-2020, где присутствовали зрители.



Матч «Динамо» — «Нефтчи» состоится 7 июля и начнется в 20:00 по тбилисскому времени. Прямой телерепортаж матча будет транслировать Первый канал Грузии, радиорепортаж — «Радио Грузии» 102,3.





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