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Представители СМИ проводят акцию перед Администрацией правительства


07.07.2021   13:40


Представители СМИ и «Хартии журналистской этики» проводят акцию перед зданием Администрации правительства.

Требование журналистов — безопасная медиасреда в стране.

Представители СМИ протестуют произошедших в последние дни событий — агрессивных действий против журналистов и операторов, и призывают власть наказать всех виновных.

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