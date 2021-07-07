

Представители СМИ проводят акцию перед Администрацией правительства

07.07.2021 13:40





Представители СМИ и «Хартии журналистской этики» проводят акцию перед зданием Администрации правительства.



Требование журналистов — безопасная медиасреда в стране.



Представители СМИ протестуют произошедших в последние дни событий — агрессивных действий против журналистов и операторов, и призывают власть наказать всех виновных.





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