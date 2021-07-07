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Обвиняемого в ранении польского туриста приговорили к заключению
07.07.2021 13:44
Тбилисский городской суд приговорил обвиняемого по факту ранения польского туриста Георгия Хмаладзе к лишению свободы в качестве меры пресечения. Заседание проходило частично дистанционно. Сторона обвинения требовала заключения под стражу в качестве меры пресечения.
По словам прокурора, действие было совершено обвиняемым без мотива, а ранее он был осужден за разбой. Как заявил прокурор, велика вероятность того, что он продолжит преступные действия.
Досудебное разбирательство по делу начнется 26 августа.
Напомним, что 49-летний польский турист получил множественные ранения в грудную клетку и перенес операцию. В настоящее время он продолжает лечение в одной из тбилисских клиник. Хмаладзе вменяется в вину попытка умышленного убийства из хулиганских побуждений (подпункт «г» части 2 статьи 109 УК Грузии).
Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 17 лет.
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