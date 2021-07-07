

Женская сборная Грузии по паралимпийскому фехтованию взяла золото на Чемпионате мира



"СОВА" 07.07.2021 15:11



Женская сборная Грузии по паралимпийскому фехтованию на саблях завоевала золото на Чемпионате мира в Варшаве.



«Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили стали чемпионами мира», – говорится на сайте Федерации фехтования Грузии.



Грузинские спортсменки в финале победили сборную Украины со счетом 45:43.



На Чемпионате мира в 2019 году, который проходил в Южной Корее, Хецуриани, Тибилашвили и Задишвили завоевали серебряные медали, уступив в финале китайской сборной.



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