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Женская сборная Грузии по паралимпийскому фехтованию взяла золото на Чемпионате мира
07.07.2021 15:11
Женская сборная Грузии по паралимпийскому фехтованию на саблях завоевала золото на Чемпионате мира в Варшаве.
«Ирма Хецуриани, Нина Тибилашвили и Гванца Задишвили стали чемпионами мира», – говорится на сайте Федерации фехтования Грузии.
Грузинские спортсменки в финале победили сборную Украины со счетом 45:43.
На Чемпионате мира в 2019 году, который проходил в Южной Корее, Хецуриани, Тибилашвили и Задишвили завоевали серебряные медали, уступив в финале китайской сборной.
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