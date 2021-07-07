

Кинорежиссер Спайк Ли призвал мировую прессу освятить события в Тбилиси

07.07.2021 16:36





Кинорежиссер Спайк Ли призвал мировую прессу освятить события в Тбилиси

Американский кинорежиссер Спайк Ли призвал международную прессу освятить события 5 июля в Тбилиси.



Отвечая на вопрос грузинской журналистки Анано Бакурадзе на Каннском кинофестивале, Ли поблагодарил ее за информацию и заявил, что не знал о происходящих в Грузии событиях, при этом отметив, что «миром правят такие гангстеры», как бывший президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент России Владимир Путин.



Спайк Ли призвал международную прессу освятить тбилисские события и написать про «мировых гангстеров»:



«Спасибо за информацию. Думаю, я не единственный, кто ничего не знал про события в Грузии. Это мировые гангстеры управляют «агентом апельсином», президент Бразилии и Путин. Они гангстеры и делают что хотят, у них нет морали. Нам нужно поднять против них голос.



Спасибо вам. Я не знал, что случилось в Грузии. Спасибо, что поделились этим с мировой прессой. Поэтому, находящиеся здесь журналисты, освятите эти события. Не пишите только о кино, пишите о мировых гангстерах», — заявил Ли.



5 июля в Тбилиси организованные Патриархией грузинской православной церкви (ГПЦ) насильственные и гомофобные группы учинили расправу над представителями СМИ. Всего пострадали 53 журналиста, некоторые все еще находятся в больнице. Агрессивные граждане расправлялись со всеми, кого ассоциировали со СМИ.



Насилие происходило на глазах полиции. Многие пострадавшие подчеркивают бездействие правоохранителей, которых было довольно мало в эпицентре событий.



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