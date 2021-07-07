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Журналисты провели акцию под лозунгом - "За безопасную медиасреду"
07.07.2021 20:04
"За безопасную медиасреду", - сегодня перед зданием Администрации правительства прошла акция, организованная "Хартией журналистской этики".
Участники акции опротестовали целенаправленное насилие в отношении представителей медиа со стороны радикальных групп и потребовали привлечь виновных к ответственности.
Напомним, что 5 июля в Тбилиси на проспекте Руставели радикальные группы, противники "Тбилиси Прайда" напали на журналистов.
По информации МВД, выявлены факты насилия в отношении 55 человек, среди них 53 - представители различных СМИ.
Радикальные группы напали на представителей медиа и вчера, 6 июля.
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