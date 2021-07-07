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Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках стала чемпионом мира
07.07.2021 20:04
Женcкая сборная Грузии по паралимпийскому фехтованию завоевала золотую медаль на проходящем в Варшаве чемпионате мира. Об этом сообщает Федерация фехтования Грузии.
В финале грузинские спортсменки победили сборную Украины со счетом 45:43.
Как пишет «Новости-Грузия», чемпионками мира стали Ирма Хецуриани, Нино Тибилашвили и Гванца Задишвили.
На прошлом чемпионате мира, который проходил в Южной Корее в 2019 году, грузинские спортсменки завоевали серебряные медали, уступив в финале китайским парафехтовальщицам.
Грузинские спортсменки останутся в Варшаве и примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет в столице Польши с 9 по 12 июля.
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