

В Грузии выявлено 1043 новых случая коронавируса

08.07.2021 11:33





В Грузии выявлено 1043 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровел 841 человек. За последние сутки от коронавируса умерли 20 пациентов.



За последние 24 часа в стране было проведено 31 229 тестов, в том числе 14 057 — с экспресс-тестом на антигены и 17 172 — с ПЦР-тестом.



Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 3,34%, за последние 14 дней — 3,27%, за последние 7 дней — 3,72%.



Всего в Грузии выявлено 373 728 случаев заражения коронавирусом, из которых 357 090 человек выздоровели и 5415 умерли.



Всего вакцинирован 283 631 человек, ежедневно вакцинируются 5 702 человека.



В режиме карантина находятся 75 человек, в стационаре под наблюдением — 3139 человек, в ковид-гостинице — 906 человек.



При этом 7 июля в Грузии было выявлено 1392 случая коронавируса, выздоровел 531 пациент.





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