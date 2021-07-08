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Минздрав: Мы теряем драгоценное время в ожидании: Sinopharm, Sinovak и AstraZeneca – высокоэффективны


08.07.2021   13:14


Большая часть населения отдает предпочтение Pfizer. Их ожидания реалистичны и мы перейдем уже на широкую кампанию вакцинации препаратом Pfizer, - заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Как отметила Габуния, общество не должно терять драгоценное время в ожидании, поскольку вакцины: Sinopharm, Sinovak и AstraZeneca тоже высокоэффективны.

«Сегодня обращаемость на Sinopharm есть, но она не так высока, как это было при поступлении первой партии вакцин Sinopharm. Возможно, это связано с тем, что большая часть населения отдает предпочтение Pfizer. Их ожидания реалистичны и мы перейдем уже на широкую кампанию вакцинации препаратом Pfizer. Мы теряем драгоценное время в ожидании: Sinopharm, Sinovak и AstraZeneca – высокоэффективны», - заявила Габуния.

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