

Минздрав: Мы теряем драгоценное время в ожидании: Sinopharm, Sinovak и AstraZeneca – высокоэффективны

08.07.2021 13:14





Большая часть населения отдает предпочтение Pfizer. Их ожидания реалистичны и мы перейдем уже на широкую кампанию вакцинации препаратом Pfizer, - заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.



Как отметила Габуния, общество не должно терять драгоценное время в ожидании, поскольку вакцины: Sinopharm, Sinovak и AstraZeneca тоже высокоэффективны.



«Сегодня обращаемость на Sinopharm есть, но она не так высока, как это было при поступлении первой партии вакцин Sinopharm. Возможно, это связано с тем, что большая часть населения отдает предпочтение Pfizer. Их ожидания реалистичны и мы перейдем уже на широкую кампанию вакцинации препаратом Pfizer. Мы теряем драгоценное время в ожидании: Sinopharm, Sinovak и AstraZeneca – высокоэффективны», - заявила Габуния.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





