

В Грузии сняли с производства носки с надписью «Не привьюсь!»

08.07.2021 13:25





Грузинская компания по производству носков «Тифлистекс» уже несколько месяцев продает носки с надписью «Не привьюсь». Некоторые потребители восприняли продукт как продвижение идеи антивакцинации.



В компании заявили, что данные претензии были учтены и они больше не производят такие носки, однако не разделяют критики в их адрес.



Продукция «Тифлистекс» продается во многих магазинах, в том числе в торговых центрах. Опубликованное в материале фото носков было сделано вчера, 6 июля, в одном из торговых центров.



Как сообщила Netgazeti представитель «Тифлистекс» Като Алания, большое количество людей, делающих подобные заявления, вероятно, не видели другие надписи. По ее словам, это сарказм, источником вдохновения для которого стало одно из видео, загруженных на Youtube.



«Этот носок полон юмора. Если вы посмотрите на текст, на другой стороне написано с юмором: «Как я пришел, так и уйду» и «Понимаете?!». Этот текст был удален с Youtube. Наверное, не многие люди увидели обратную сторону носка, поэтому возник этот вопрос», — сказала она.



Netgazeti спросил представителя компании, видит ли он возможность того, что содержание этого продукта выходит за рамки юмора и прямо или косвенно продвигает идеи против вакцинирования. Като Алания ответила, что исключает подобные риски:



«Мы не проводим агитацию. Мы не призываем к вакцинации или к чему либо еще. У нас есть и другие типы носков с надписями «вакцинирован» и «COVID FREE». Как правило, это тематические носки, которые не предполагают никакого посыла или призыва.



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