

На аппарате искусственного дыхания находятся три ребенка, инфицированных коронавирусом

08.07.2021 13:44





Как заявил глава Национальной группы технических консультантов по иммунизации, профессор Иванэ Чхаидзе, распространение «индийского штамма» коронавируса среди детей больше, чем других вариантов вируса.



По его словам, трое инфицированных детей в возрасте до одного года находятся на аппарате ИВЛ в новой детской клинике им. Цицишвили.



«Индийский вариант коронавируса больше заражает население молодого возраста. У детей этот вариант встречается чаще, чем «альфа» и «китайский» варианты. За этим стоит больший риск. Риск госпитализации детей, ухудшения их состояния. В одной из ведущих клиник Грузии им. Цицишвили, занимающейся лечением инфицированных коронавирусом педиатрических пациентов, в реанимации находятся уже трое пациентов в возрасте до одного года, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние их здоровья тяжелое. Во время второй волны коронавируса такой степени тяжести заболевания не было», — заявил Иванэ Чхаидзе.



Что касается вопроса о наличии у детей сопутствующих заболеваний, то, по словам Чхаидзе, в случае «дельта-штамма» вируса сопутствующие заболевания не имеют значения.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





