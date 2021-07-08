

Трем обвиняемым в насилии в отношении представителей СМИ избравно заключение

08.07.2021 17:48





Зазе Чаава, Зазе Мчедлидзе и Мураду Девларишвили, обвиняемым по факту физического насилия в отношении представителей телекомпаний «Рустави 2», «Мтавари архи» («Главный канал»), издания «Табула» и информационного агентства «Ньюпост», и незаконного воспрепятствования их профессиональной деятельности, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.



Это решение принял судья Тбилисского городского суда Давид Куртанидзе.



На сегодняшнем судебном заседании сторона обвинения требовала применить к задержанным самую строгую меру пресечения. Сторона обвинения акцентировала внимание на угрозе того, что задержанные могут скрыться, совершить новые преступления и оказать давление на свидетелей. Прокуратура указывала на то, что, исходя из характера преступления, необходима полная изоляция обвиняемых.



Что касается стороны защиты, они не согласились с ходатайством прокуратуры и требовали, чтобы их подзащитных освободили под залог.



В частности, адвокат требовал освободить Зазу Чаава под залог в размере 2000 лари, а адвокат Мурада Девларишвили ходатайствовал о залоге в 3000 лари. У третьего обвиняемого – Зазы Мчедлидзе не было адвоката, и он хотел, чтобы ему вообще не избирали меру пресечения.



Для справки, следствием установлено, что задержанные, в ходе акции против «Тбилиси прайда», на разных территориях, прибегая к насилию и угрозе насилием, помешали представителям «Рустави 2» «Мтавари архи», «Табула» и «Ньюпост» в осуществлении ими профессиональной деятельности и нанесли им физические повреждения.



Расследование ведется по 2-й части статьи 154, 1-й части статьи 126 и статье 225 УК Грузии.



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