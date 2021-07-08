|
|
|
Трем обвиняемым в насилии в отношении представителей СМИ избравно заключение
08.07.2021 17:48
Зазе Чаава, Зазе Мчедлидзе и Мураду Девларишвили, обвиняемым по факту физического насилия в отношении представителей телекомпаний «Рустави 2», «Мтавари архи» («Главный канал»), издания «Табула» и информационного агентства «Ньюпост», и незаконного воспрепятствования их профессиональной деятельности, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
Это решение принял судья Тбилисского городского суда Давид Куртанидзе.
На сегодняшнем судебном заседании сторона обвинения требовала применить к задержанным самую строгую меру пресечения. Сторона обвинения акцентировала внимание на угрозе того, что задержанные могут скрыться, совершить новые преступления и оказать давление на свидетелей. Прокуратура указывала на то, что, исходя из характера преступления, необходима полная изоляция обвиняемых.
Что касается стороны защиты, они не согласились с ходатайством прокуратуры и требовали, чтобы их подзащитных освободили под залог.
В частности, адвокат требовал освободить Зазу Чаава под залог в размере 2000 лари, а адвокат Мурада Девларишвили ходатайствовал о залоге в 3000 лари. У третьего обвиняемого – Зазы Мчедлидзе не было адвоката, и он хотел, чтобы ему вообще не избирали меру пресечения.
Для справки, следствием установлено, что задержанные, в ходе акции против «Тбилиси прайда», на разных территориях, прибегая к насилию и угрозе насилием, помешали представителям «Рустави 2» «Мтавари архи», «Табула» и «Ньюпост» в осуществлении ими профессиональной деятельности и нанесли им физические повреждения.
Расследование ведется по 2-й части статьи 154, 1-й части статьи 126 и статье 225 УК Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна