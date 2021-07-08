

В Сванетии пройдет Международный фестиваль короткометражных фильмов

08.07.2021 18:19

Новости-Грузия



Международный фестиваль короткометражных фильмов имени выдающегося грузинского альпиниста Михаила Хергиани состоится в высокогорном крае Грузии – Сванетии, с 15 по 19 сентября.



Фестиваль, который пройдет в Местия, объединит две конкурсных секции – короткометражные фильмы и фильмы на тему гор.



Помимо конкурсной секции, на фестивале будет представлена специальная секция для европейских партнеров. Также отдельно организаторы представят киностудию «Грузинский фильм», которая в этом году покажет уникальные анимационные фильмы.



Реставратор фильмов Элия Парсаданашвили расскажет о процессе восстановления кинокартин.



На фестивале выявят лучшую короткометражную киноленту и лучший фильм на тему гор, победителям вручат призы. Также вручат награды за лучшую киномузыку, лучшее «кино-художество» и специальный приз жюри.



«Для нас, организаторов фестиваля, популяризация нашей страны стоит на первом месте, и для этого мы решили назвать призы фильмов горной тематики именем Михаила Хергиани и тем самым еще раз почтить память этого гениального человека и удивительного спортсмена»,- сказала основатель фестиваля Хатуна Хунадзе.



Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, в которое войдут грузины и иностранцы.



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