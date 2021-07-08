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Грузинский полузащитник будет выступать за московское «Динамо»
08.07.2021 18:34
Полузащитник тбилисского «Динамо» Лука Гагнидзе стал игроком московского «Динамо».
18-летний грузинский футболист подписал контракт сроком на 5 лет.
Ранее сообщалось, что московский клуб заплатил за трансфер 1,5 млн евро.
Гагнидзе забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за «Динамо» Тбилиси.
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