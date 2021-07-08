

NCDC: В Грузии предложение в три раза превышает спрос на вакцины

08.07.2021 19:53





По словам главы Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амирана Гамкрелидзе, предложение в три раза превышает спрос на вакцины. По его словам число вакцинированных увеличивается с каждым днем, но этого недостаточно. Гамкрелидзе призывает население к активной вакцинации.



«Постепенно мы выходим за отметку в 5000 человек в день. Вчера у нас было 5700 вакцинаций. На сегодняшний день запланировано около 6000, и их следует постепенно увеличивать число вакцинированных. Это не мало, но не и так много, что бы этого было действительно достаточно.



Поэтому я еще раз пользуюсь этой возможностью, чтобы призвать народ Грузии быть более активными, потому что единственный способ положить конец пандемии — это вакцинация. В этом году нам нужно вакцинировать 60% взрослого населения, чтобы положить конец ежедневным смертям, сотням новых случаев (заражения) и эпидемии в стране.



Было время, когда у нас не хватало вакцин, но сегодня это не так. Сегодня на портале открыто около 100 тысяч вакансий, а забронировано только 30-35 тысяч. То есть предложение примерно в три раза превышает спрос. Поэтому будьте более активными», — добавил он выступая на пресс-конференции в NCDC.



По его словам, в Грузии частично (1 дозой) вакцинировано 172 тысячи человек, полностью вакцинировано 111 000 граждан. Всего проведено 283 631 сеансов вакцинации.



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