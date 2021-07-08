

Шведский фонд «The Rainbow Foundation» собрал деньги для оказания помощи грузинским активистам ЛГБТК+

08.07.2021 19:58





Шведский фонд «The Rainbow Foundation» собрал 130.000 шведских крон (47.000 лари) для оказания правовой помощи активистам ЛГБТК+ в Грузии.



По данным фонда, эта сумма была собрана всего за несколько часов. Деньги будут направлены неправительственной организации «Тбилиси Прайд», для оказания защиты и юридическую помощи грузинским активистам ЛГБТК.



The Rainbow Foundation — шведская организация, которая поддерживает организации и проекты по борьбе с угнетением прав человека. Фонд существует с 2014 года и направлен на поддержку демократии и продвижение прав и свобод представителей ЛГБТК по всему миру.



Напомним, 5 июля в Тбилиси агрессивно настроенные гомофобные группы учинили расправу над представителями СМИ. Они расправлялись со всеми, кого ассоциировали с медиа. Пострадали 53 журналиста, некоторые все еще находятся в больнице. Насилие происходило на глазах полиции.



Противники «Марша достоинства» снесли палатки у парламента Грузии, а также ворвались и разгромили офисы движения «Позор» и организации «Тбилиси прайд».



По данным прокуратуры Грузии, на данный момент по фактам насилия в ходе событий произошедших 5-6 июля в общей сложности обвинения выдвинуты восьми гражданам. Пяти гражданам обвинения были предъявлены сегодня 8 июля, трое из восьми были задержаны ранее. Их обвиняют в преследовании и насилия в отношении представителей СМИ. Как указано в заявлении ведомства, обвиняемые нанесли физическое и словесное оскорбление журналистам и операторам телекомпаний «Mtavari Arkhi», «Pirveli и PalitraNews и вынуждали прекратить работу, чтобы они не смогли заснять те агрессивные действия, которые имели место на акции.



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