

В Грузии выявлено 1108 новых случаев коронавируса, 714 пациентов выздоровели

09.07.2021 11:08





В Грузии выявлено 1108 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 714 человек. Семь пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 23 895 тестов, в том числе 13 758 — с экспресс-тестом на антигены и 10 137 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 4,64%, за последние 14 дней — 3,47%, за последние 7 дней — 3,89%.



Всего в Грузии выявлено 374836 случаев заражения коронавирусом, из которых 357 804 человек выздоровели и 5421 человек умерли.



Всего вакцинированы 289 399 человек, ежедневно вакцинируется 5 598 человек.



78 человек находятся в режиме карантина, 3285 человек — под наблюдением в больнице, 936 человек — в ковид-гостинице.



При этом 8 июля в Грузии было выявлено 1043 новых случая коронавируса, выздоровел 841 пациент.



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