

Зоидзе: Риск заразиться "дельта-штаммом в открытом пространстве гораздо выше

09.07.2021 11:24





Эксперт в сфере здравоохранения Акакий Зоидзе заявил, что через несколько недель в Грузии доминирующим станет "дельта-штамм" коронавируса.



По его словам, опасность заразиться "дельта-штаммом в открытом пространстве гораздо выше.



«Возможно, через несколько недель"дельта-штамм" станет доминирующим. Учитывая динамику других стран, мы можем предположить, что это реально. Он распространяется гораздо быстрее, тем более в тех условиях, где ограничения практически сняты, а многие даже уверили в то, коронавирус и пандемия уже закончились, такие люди не соблюдают рекомендации и осторожность.



Ношение маски осталось обязательным в замкнутом пространстве, но в открытом пространстве можно ходить без неё, многие люди забывают носить маску даже в помещении.



Если будет тесный контакт в открытом пространстве, в условиях "дельта-штамма", опасность им заразиться на открытом воздухе намного выше», - заявил Зоидзе в эфире "Палитраньюс".



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