

Гарибашвили: Наши военные внесли достойный вклад в дело мира во всем мире

09.07.2021 12:33





В течение 17 лет наша страна и героические военные внесли свой достойный вклад в защиты мира во всем мире и борьбы с терроризмом. Это была самоотверженная борьба наших воинов, их достойная борьба, которая укрепила имя нашей страны как достойного партнера, а нашей армии - как храброй и профессиональной армии, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на военной базе в Сенаки, на мероприятии в связи с завершением миротворческой миссии в Афганистане.



«Приветствую всех в этот очень важный день, когда мы все отмечаем окончание миротворческой миссии в Афганистане и еще раз благодарим наших героических военных. На протяжении 17 лет наша страна и наши героические военные внесли достойный вклад в защиту мира во всем мире и дело борьбы с терроризмом. Это была самоотверженная борьба наших воинов, их достойная борьба, которая укрепила имя нашей страны как достойного партнера, а нашей армии - как храброй и профессиональной армии. Участие и крупная контрибуция нашей страны и войск в текущих миротворческих миссиях при включенности НАТО и наших международных партнеров является четкой демонстрацией, что наша страна готова быть поставщиком безопасности и работать вместе с партнерами для защиты глобального мира. Миротворческая миссия в Афганистане, проходящая с 2004 года - еще одно наглядное подтверждение этого. Мы были страной-самым крупным контрибутором в миссию среди стран, не являющихся членами альянса с точки зрения количества военных, участвующих в миссии, и мы делом подтвердили нашу поддержку в процессе укрепления глобальной безопасности бок о бок с членами и партнерами НАТО», - отметил премьер.









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