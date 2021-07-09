

Состоялась премьера фильма о братьях Арвеладзе, ставшего лауреатом Миланского фестиваля

09.07.2021 15:59







художественно-документального фильма "Спаде", посвященного жизни и деятельности адмирала Теодора Спаде ( 1891-1970) -Национального Героя Латвии, командующего ВМФ Латвии в конце 1930-х годов, сыгравшего в конце 1917-начале 1918 года значимую роль в подготовке создания флота независимой Грузии (1918). Торадзе также был оператором-постановщиком фильма о жизни бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джона Малхаза Шаликашвили(1936-2011).



Автор этих строк напомнил собравшимся, что из 35 фильмов, созданных Гоги Торадзе за период многолетней деятельности в кино , более 15 посвящены спортивной тематике:это документальные картины Комментатор»(1981 год, о Котэ Махарадзе), «Профессор футбола»(2015 г., об Александре Чивадзе), «Грузинский футбол»(2012), «Грузинский баскетбол»(2014), «Овальный мяч»(2011,о регби Грузии), «Маэстро грузинского футбола»( 2009, о Нодаре Ахалкаци), «Грузинские борцы»(2018), «Снайпер»( 2018, об Олимпийской Чемпионке по пулевой стрельбе Нино Салуквадзе),, «Говорит и показывает Тбилиси»(2017, о заслуженном тренере Грузии, комментаторе-рекордсмене Джамлете Хухашвили) , фильм «Олимпийский чемпион» (2020-2021, о Геле Кеташвили, единственном грузинском футболисте-Чемпионе Олимпиады) и другие. Презентации ряда его спортивных фильмов в 2018 -2019 годах прошли в Тбилиси и Батуми, а также в Казахстане, Латвии,Беларуси, Украине, Молдове и Португалии, показы фильмов с участием ветеранов спорта, молодых атлетов и представителей общественности были организованы автором этих строк при содействии журналистских организаций и спортивных ведомств вышеназванных стран,а также при поддержке Федерации футбола Грузии и посольств Грузии в этих государствах. В предыдущие годы несколько фильмов Г.Торадзе становились лауреатами международных кинофестивалей в Неаполе, Ташкенте и Милане, но особый успех имела картина «Трио грузинского футбола» , ставшая лауреатом Миланского международного фестиваля спортивных фильмов.

На премьере фильма в Доме Кино собравшимся были показаны кадры церемонии подведения итогов Миланского кинофестиваля, прошедшего 11 ноября прошлого года, сам режиссер тогда в интернетрежиме участвовал в мероприятии. Трогательными и приятными были слова итальянского ведущего, объявившего о вышеназванном фильме Г. Торадзе, в ходе церемонии в Милане были показаны кадры из этого фильма. Выступая в день премьеры фильма в Тбилиси, Г.Торадзе сказал:«Сбор материалов о карьере братьев Арвеладзе я начал вместе с известным режиссером Джумбером Эбралидзе (1933-2018) в середине 1990-х годов, когда братья успешно играли в европейских клубах и в сборной Грузии, футболисты предоставили мне интересные видеоматериалы, я побывал в Турции, Нидерландах, ФРГ,где в разные годы выступали Шота, Арчил и Резо, тогда же я записал интервью нескольких звезд европейского футбола, родных и близких братьев. В конце 2019 года Михаил Абаишвили предложил мне продолжить работу над лентой, возглавляемая им Ассоциация спортивных журналистов Грузии (АСЖГ) оказала помощь в создании фильма, в которую я включил новые кадры и новые данные».



Торадзе сообщил, что в сентябре 2020 года картина и аннотация к фильму были представлены вышеназванному фестивалю. Миланский кинофестиваль спортивных фильмов уже много лет проводится под эгидой Международного Олимпийского Комитета и под девизом «Спорт в кино и телевидении», в прошлом году на форуме в разных номинациях были представлены более 630 лент из 123 стран, картина Торадзе участвовала в номинации «Футбол в кино и телевидении». «Успех картины является не только моим успехом, но и успехом грузинского футбола и признанием особой роли братьев Арвеладзе в футболе-ведь никогда ранее нигде трое братьев одновременно не играли за сборную той или иной страны»,- отметил режиссер.



О фильме «Трио грузинского футбола»



В фильме рассказывается о разных эпизодах жизни братьев Арвеладзе, о том, как они играли в «Динамо»Тбилиси, в клубах Турции, Нидерландов,ФРГ, Шотландии, Испании , приводится фрагмент интервью легендарного футболиста Давида Кипиани(1951-2001), данное им режиссеру картины в конце 1990-х годов. «Братья Арвеладзе были очень популярны в тех странах, за клубы которых они выступали, такая популярность не приходит само собой только за то, что ты хорошо играешь в футбол, она является результатом совокупности многих факторов, в том числе человеческих качеств»,- сказал Кипиани, который своей филигранной техникой и видением поля возвел футбол в ранг искусства. В фильме приводится фрагмент интервью экс-президента Турции Сулеймана Демиреля, данное им в 1995 году ( тогда Демирель был президентом Турции-прим.автора) после одного из матчей «Трабзонспора» с участием Ш. и А. Арвеладзе. Демирель отметил, что «братья Арвеладзе заслуженно пользуются популярностью в Турции».



В картине показаны фрагменты воспоминаний братьев Арвеладзе, записанные в 1990-2010 годы,рассказы их отца Юстине и матери Тамар. С особой теплотой Шота рассказывает о том, как футболистов тбилисского «Динамо» в 1990-1992 годах встречали в Сухуми, где ведущая команда Грузии участием братьев проводила матчи чемпионата страны с местной фк «Цхуми»(эта команда, ставшая символом единства Грузии, была одной из лучших в чемпионатах 1990,1991 и 1992 годов и дважды выходила в финал Кубка Грузии). «Никогда не забуду ту необычайно теплую атмосферу в Сухуми на матчах тбилисского «Динамо», футболисты чувствовали это и старались красивой игрой порадовать людей, а после матчей местные жители соревновались в том, кто из футболистов примет их приглашение на застолье, на свадьбы, которые как и матчи обычно проходили по субботам. Я надеюсь, что наступит день , когда тбилисское «Динамо» и сборная Грузии вновь будут проводить матчи в Сухуми, там всегда необычайно теплая атмосфера», - говорит Шота.



В фильме приводятся архивные кадры о встрече Р.Арвеладзе с Мишелем Платини в Тбилиси в 2015 году- тогдашний президент УЕФА прибыл сюда на матч Суперкубка УЕФА между клубами «Барселона» и «Севилья», в картине также показаны знаменательные кадры того, как во время визита в Ташкент (1 мая 2018 года) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии встречи с политической и бизнес-элитой Узбекистана пригласил на сцену Шоту и Арчила Арвеладзе ( с июня 2017 года по конец 2020 года Шота являлся главным тренером «Пахтакора», Арчил работал в администрации клуба) и рассказал об их вкладе в развитие футбола. Приводятся кадры прощального матча Шоты «Сборная друзей Арвеладзе»( сборная Звезд Мира) со сборной Грузии в Тбилиси в июне 2008 года. В фильме рассказывается о работе благотворительного фонда братьев Арвеладзе по развитию детского футбола в Грузии, оказанию помощи юным футболистам-беженцам из Цхинвальского региона , осуществлению футбольных и социальных проектов. В картине приводятся кадры матчей 23-летнего Вато Арвеладзе(сына Резо) за юношескую и национальную сборную Грузии , за ряд наших и зарубежных клубов, кадры жизни семей братьев- футболистов.



После премьеры фильма



После показа фильма в Доме Кино с эмоциальной речью выступил знаменитый футболист тбилисского «Динамо» и сборной СССР, вице-чемпион Европы 1972 года и бронзовый призер Олимпиады того же года Реваз Дзодзуашвили, который впоследствии стал успешным тренером:в начале 1990-х годов в ранге тренера «Динамо» Тбилиси (1990-91) и затем главного тренера этой команды (1992-93) Реваз сыграл важную роль в профессиональном развитии братьев Арвеладзе. В обсуждении фильма и карьеры братьев Арвеладзе приняли участие знаменитый кинорежиссер Мераб Кокочашвили, писатель и историк Бадри Гогуадзе, президент АСЖГ Михаил Абаишвили, депутат Сакребуло Тбилиси, основатель и учредитель Автомобильной Федерации Грузии Шалва Огбаидзе, журналист Григол Чигогидзе и др. Огбаидзе сказал, что «братья Арвеладзе своей футбольной карьерой, спортивной, общественной и благотворительной деятельностью стали брендом грузинского футбола». Заслуженный тренер Грузии, комментатор-рекордсмен Джамлет Хухашвили ( ему 77 лет, из них 57 является телерадиокомментатором), находящийся сейчас на медицинском обследовании в Израиле, по интернету в прямом обращении к участникам премьеры фильма в Тбилиси поздравил режиссера картины и братьев Арвеладзе с успехом. Выступая перед собравшимися, Ш.Арвеладзе сказал:«В ходе работы над фильмом Гоги Торадзе не раз показывал нам эту картину, мы не раз смотрели фильм в ноутбуке, но совершенно другое восприятие когда видишь картину в Доме кино, на огромном экране и в присутствии деятелей кино, футбола, представителей общественности». Он пожелал новых успехов Г. Торадзе .



Тенгиз Пачкория, вице-президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии

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Фото: Братья Арвеладзе и Г. Торадзе в день премьеры фильма в Тбилиси

В Тбилиси, в Доме Кино, 6 июля состоялась премьера телевизионного документального фильма "Трио грузинского футбола», посвященного жизни и карьере Шоты, Арчила и Резо Арвеладзе и созданного известным грузинским кинорежиссером Гоги (Георгий) Торадзе. На премьере фильма присутствовали братья Арвеладзе, ветераны футбола, деятели кино, представители общественности. Член Киноакадемии Грузии Жука Митаишвили, которая была ведущей премьеры фильма, ознакомила собравшихся с творческой биографией режиссера. Она отметила, что Г. Торадзе является режиссером фильмов, посвященных деятельности Национального Героя Франции Дмитрия Амилахвари (1906-1942), Католикоса-Патиарха всея Грузии Илии Второго, бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона(1928-2014),художественно-документального фильма "Спаде", посвященного жизни и деятельности адмирала Теодора Спаде ( 1891-1970) -Национального Героя Латвии, командующего ВМФ Латвии в конце 1930-х годов, сыгравшего в конце 1917-начале 1918 года значимую роль в подготовке создания флота независимой Грузии (1918). Торадзе также был оператором-постановщиком фильма о жизни бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джона Малхаза Шаликашвили(1936-2011).Автор этих строк напомнил собравшимся, что из 35 фильмов, созданных Гоги Торадзе за период многолетней деятельности в кино , более 15 посвящены спортивной тематике:это документальные картины Комментатор»(1981 год, о Котэ Махарадзе), «Профессор футбола»(2015 г., об Александре Чивадзе), «Грузинский футбол»(2012), «Грузинский баскетбол»(2014), «Овальный мяч»(2011,о регби Грузии), «Маэстро грузинского футбола»( 2009, о Нодаре Ахалкаци), «Грузинские борцы»(2018), «Снайпер»( 2018, об Олимпийской Чемпионке по пулевой стрельбе Нино Салуквадзе),, «Говорит и показывает Тбилиси»(2017, о заслуженном тренере Грузии, комментаторе-рекордсмене Джамлете Хухашвили) , фильм «Олимпийский чемпион» (2020-2021, о Геле Кеташвили, единственном грузинском футболисте-Чемпионе Олимпиады) и другие. Презентации ряда его спортивных фильмов в 2018 -2019 годах прошли в Тбилиси и Батуми, а также в Казахстане, Латвии,Беларуси, Украине, Молдове и Португалии, показы фильмов с участием ветеранов спорта, молодых атлетов и представителей общественности были организованы автором этих строк при содействии журналистских организаций и спортивных ведомств вышеназванных стран,а также при поддержке Федерации футбола Грузии и посольств Грузии в этих государствах. В предыдущие годы несколько фильмов Г.Торадзе становились лауреатами международных кинофестивалей в Неаполе, Ташкенте и Милане, но особый успех имела картина «Трио грузинского футбола» , ставшая лауреатом Миланского международного фестиваля спортивных фильмов.На премьере фильма в Доме Кино собравшимся были показаны кадры церемонии подведения итогов Миланского кинофестиваля, прошедшего 11 ноября прошлого года, сам режиссер тогда в интернетрежиме участвовал в мероприятии. Трогательными и приятными были слова итальянского ведущего, объявившего о вышеназванном фильме Г. Торадзе, в ходе церемонии в Милане были показаны кадры из этого фильма. Выступая в день премьеры фильма в Тбилиси, Г.Торадзе сказал:«Сбор материалов о карьере братьев Арвеладзе я начал вместе с известным режиссером Джумбером Эбралидзе (1933-2018) в середине 1990-х годов, когда братья успешно играли в европейских клубах и в сборной Грузии, футболисты предоставили мне интересные видеоматериалы, я побывал в Турции, Нидерландах, ФРГ,где в разные годы выступали Шота, Арчил и Резо, тогда же я записал интервью нескольких звезд европейского футбола, родных и близких братьев. В конце 2019 года Михаил Абаишвили предложил мне продолжить работу над лентой, возглавляемая им Ассоциация спортивных журналистов Грузии (АСЖГ) оказала помощь в создании фильма, в которую я включил новые кадры и новые данные».Торадзе сообщил, что в сентябре 2020 года картина и аннотация к фильму были представлены вышеназванному фестивалю. Миланский кинофестиваль спортивных фильмов уже много лет проводится под эгидой Международного Олимпийского Комитета и под девизом «Спорт в кино и телевидении», в прошлом году на форуме в разных номинациях были представлены более 630 лент из 123 стран, картина Торадзе участвовала в номинации «Футбол в кино и телевидении». «Успех картины является не только моим успехом, но и успехом грузинского футбола и признанием особой роли братьев Арвеладзе в футболе-ведь никогда ранее нигде трое братьев одновременно не играли за сборную той или иной страны»,- отметил режиссер.В фильме рассказывается о разных эпизодах жизни братьев Арвеладзе, о том, как они играли в «Динамо»Тбилиси, в клубах Турции, Нидерландов,ФРГ, Шотландии, Испании , приводится фрагмент интервью легендарного футболиста Давида Кипиани(1951-2001), данное им режиссеру картины в конце 1990-х годов. «Братья Арвеладзе были очень популярны в тех странах, за клубы которых они выступали, такая популярность не приходит само собой только за то, что ты хорошо играешь в футбол, она является результатом совокупности многих факторов, в том числе человеческих качеств»,- сказал Кипиани, который своей филигранной техникой и видением поля возвел футбол в ранг искусства. В фильме приводится фрагмент интервью экс-президента Турции Сулеймана Демиреля, данное им в 1995 году ( тогда Демирель был президентом Турции-прим.автора) после одного из матчей «Трабзонспора» с участием Ш. и А. Арвеладзе. Демирель отметил, что «братья Арвеладзе заслуженно пользуются популярностью в Турции».В картине показаны фрагменты воспоминаний братьев Арвеладзе, записанные в 1990-2010 годы,рассказы их отца Юстине и матери Тамар. С особой теплотой Шота рассказывает о том, как футболистов тбилисского «Динамо» в 1990-1992 годах встречали в Сухуми, где ведущая команда Грузии участием братьев проводила матчи чемпионата страны с местной фк «Цхуми»(эта команда, ставшая символом единства Грузии, была одной из лучших в чемпионатах 1990,1991 и 1992 годов и дважды выходила в финал Кубка Грузии). «Никогда не забуду ту необычайно теплую атмосферу в Сухуми на матчах тбилисского «Динамо», футболисты чувствовали это и старались красивой игрой порадовать людей, а после матчей местные жители соревновались в том, кто из футболистов примет их приглашение на застолье, на свадьбы, которые как и матчи обычно проходили по субботам. Я надеюсь, что наступит день , когда тбилисское «Динамо» и сборная Грузии вновь будут проводить матчи в Сухуми, там всегда необычайно теплая атмосфера», - говорит Шота.В фильме приводятся архивные кадры о встрече Р.Арвеладзе с Мишелем Платини в Тбилиси в 2015 году- тогдашний президент УЕФА прибыл сюда на матч Суперкубка УЕФА между клубами «Барселона» и «Севилья», в картине также показаны знаменательные кадры того, как во время визита в Ташкент (1 мая 2018 года) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии встречи с политической и бизнес-элитой Узбекистана пригласил на сцену Шоту и Арчила Арвеладзе ( с июня 2017 года по конец 2020 года Шота являлся главным тренером «Пахтакора», Арчил работал в администрации клуба) и рассказал об их вкладе в развитие футбола. Приводятся кадры прощального матча Шоты «Сборная друзей Арвеладзе»( сборная Звезд Мира) со сборной Грузии в Тбилиси в июне 2008 года. В фильме рассказывается о работе благотворительного фонда братьев Арвеладзе по развитию детского футбола в Грузии, оказанию помощи юным футболистам-беженцам из Цхинвальского региона , осуществлению футбольных и социальных проектов. В картине приводятся кадры матчей 23-летнего Вато Арвеладзе(сына Резо) за юношескую и национальную сборную Грузии , за ряд наших и зарубежных клубов, кадры жизни семей братьев- футболистов.После показа фильма в Доме Кино с эмоциальной речью выступил знаменитый футболист тбилисского «Динамо» и сборной СССР, вице-чемпион Европы 1972 года и бронзовый призер Олимпиады того же года Реваз Дзодзуашвили, который впоследствии стал успешным тренером:в начале 1990-х годов в ранге тренера «Динамо» Тбилиси (1990-91) и затем главного тренера этой команды (1992-93) Реваз сыграл важную роль в профессиональном развитии братьев Арвеладзе. В обсуждении фильма и карьеры братьев Арвеладзе приняли участие знаменитый кинорежиссер Мераб Кокочашвили, писатель и историк Бадри Гогуадзе, президент АСЖГ Михаил Абаишвили, депутат Сакребуло Тбилиси, основатель и учредитель Автомобильной Федерации Грузии Шалва Огбаидзе, журналист Григол Чигогидзе и др. Огбаидзе сказал, что «братья Арвеладзе своей футбольной карьерой, спортивной, общественной и благотворительной деятельностью стали брендом грузинского футбола». Заслуженный тренер Грузии, комментатор-рекордсмен Джамлет Хухашвили ( ему 77 лет, из них 57 является телерадиокомментатором), находящийся сейчас на медицинском обследовании в Израиле, по интернету в прямом обращении к участникам премьеры фильма в Тбилиси поздравил режиссера картины и братьев Арвеладзе с успехом. Выступая перед собравшимися, Ш.Арвеладзе сказал:«В ходе работы над фильмом Гоги Торадзе не раз показывал нам эту картину, мы не раз смотрели фильм в ноутбуке, но совершенно другое восприятие когда видишь картину в Доме кино, на огромном экране и в присутствии деятелей кино, футбола, представителей общественности». Он пожелал новых успехов Г. Торадзе .Тенгиз Пачкория, вице-президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии-------------------------Фото: Братья Арвеладзе и Г. Торадзе в день премьеры фильма в Тбилиси



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