

34 года спустя «Покаяние» показали на Каннском международном кинофестивале

09.07.2021 16:26





34 года спустя «Покаяние» показали на Каннском международном кинофестивале. Информацию распространяет Национальный киноцентр.



Отреставрированный вариант фильма представил представитель кинофестиваля Джоэл Шапрон вместе с Наной Джанелидзе и Автандилом Махарадзе.



На Каннском кинофестивале демонстрируются фильмы в цифровом формате высочайшего качества, поэтому Национальный киноцентр при поддержке министерств образования, науки, культуры и спорта Грузии начал декодирование и реставрацию фильмов в январе 2020 года.



По данным Национального киноцентра, из-за сложности предстоящей работы фильм был отсканирован в Праге чешской студией UPP (Universal Production Partners — Прага), а т.н. грейдинг, цветовую и звуковую обработку производила в Грузии студия «Фонограф» под руководством Пааты Годзиашвили.



Мировая премьера «Покаяния» состоялась в Каннах в 1987 году. Фильм получил три награды на кинофестивале — Гран-при жюри, премию Fipress и приз жюри католической церкви за гуманизм. В 1988 году «Покаяние» было номинировано на «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке. Главные роли в фильме исполняют грузинские звезды театра и кино.



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