

Состояние младенцев с коронавирусом «стабильно тяжелое»

09.07.2021 16:37





Состояние троих инфицированных коронавирусом младенцев, помещенных в Детскую клинику им. Цицишвили, стабильно тяжелое.



По словам медицинского директора клиники Майи Чхаидзе, все три малолетних пациента находятся на ИВЛ.

«Общее состояние всех трех пациентов остается стабильно тяжелым, они остаются на управляемом дыхании. Особенно серьезное состояние малыша, у которого подтвержден «дельта-штамм». На данном этапе нет никаких изменений в параметрах и лабораторных исследованиях», - сказала Майя Чхаидзе.



Для справки, у одного из трех инфицированных коронавирусом младенцев был подтвержден «индийский штамм», у другого - «британский». Что касается третьего, то его состояние стабильное тяжелое, исследование продолжается.





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