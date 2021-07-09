

Гамкрелидзе: Главный источник заражения детей штаммом «Дельта» - родители

09.07.2021 18:01





По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, клинически штамм «дельта» протекает тяжелее. Как сообщил он на вебинаре, основным источником заражения среди детей являются родители, поэтому он рекомендует родителям прививаться дважды.



«Как и в целом в странах Европы, в том числе и у нас, постепенно циркуляция штамма «дельта» увеличивается. Мы – члены глобального мира, границы открыты, есть сообщение самолетами или через сухопутные границы, поэтому от проникновения невозможно защититься. Прогноз таков, что в середине августа, в конце августа, произойдет полное замещение штаммом «дельта» циркулирующего в Европе «британского» штамма. На прошлой неделе у нас было 25 дополнительных случаев, сегодня у нас 52 подтвержденных случая, и к этому добавился еще один. Ребенок, перевезенный из Абхазии, находится в одной из больниц в тяжелом состоянии. Подтверждаем, что специфическим PCR-тестом, и сейчас отправлен на секвенирование, подтвержден штамм «дельта». У второго ребенка «альфа», то есть, т.н. «британский» штамм. Как известно, штаммы «альфа» и «дельта» легче распространяются среди детей. «Дельта» клинически протекает сравнительно тяжелее. Главный источник заражения детей - родители. Поэтому главная рекомендация – чтобы все родители были привиты дважды, чтобы не принести инфекцию детям», - сказал Гамкрелидзе.



Для справки, 3 новорожденных, у одного из которых первичным специфическим PCR-исследованием подтвердился т.н. индийский штамм коронавируса, а у второго «британский», по-прежнему на управляемом дыхании.



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