

Еще восьми задержанным участникам гомофобных акций в Тбилиси грозит до шести лет тюрьмы

09.07.2021 18:48





Прокуратура Грузии предъявила обвинения еще восьми задержанным по делу о беспорядках в ходе гомофобных акций, произошедших 5 июля в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



Пять задержанных обвиняются в насилии, совершенном группой лиц вследствие нетерпимости, а также в незаконном воспрепятствовании журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности «по мотивам нетерпимости, содержащим иные признаки дискриминации».



По данным следствия, обвиняемые напали на журналистов телеканала «Пирвели», оператора Общественного вещателя и фотокорреспондента «IPN».



Еще трое человек проходят по эпизоду нападения на офис неправительственной организации Tbilisi Pride, работающей в сфере защиты прав ЛГБТ, – им вменяется в вину насилие, совершенное группой лиц.



Полицейские задержали восемь указанных лиц 7 и 8 июля 2021 года. Предъявленные против них обвинения в качестве наказания предусматривают от четырех до шести лет тюрьмы, – пишет «Новости-Грузия».



Сегодня же Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для четверых обвиняемых по делу о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов. Судья Роман Хорава осудил события 5 июля и отметил, что принял решение от имени Грузии.



«Всё это – полная темнота, дикость и позор. Вот оценка того, что там происходило. Я принимаю решение от имени Грузии. Ваши действия содержат крайнюю опасность, высокую угрозу и риск совершения нового преступления. Я полностью согласен с обвинением и удовлетворяю ходатайство прокуратуры», – заявил на заседании судья Роман Хорава.



По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси на данный момент обвинения предъявлены 16 лицам. Потерпевшими проходят 35 человек, в том числе 29 журналистов и телеоператоров.



В прокуратуре заявляют, что полиция продолжает «активные следственные действия» для выявления других лиц, причастных к насильственным действиям против Tbilisi Pride и нарушениям закона, а также по установлению организаторов.





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