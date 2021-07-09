

230 семей вынужденных переселенцев получили жилье в собственность

09.07.2021 19:11





Согласно постановлению правительства Грузии, еще 230 семей вынужденных переселенцев по всей стране получили жилье в собственность.



По данным министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты, семьи ВПЛ годами жили в государственных зданиях, поэтому у них не было чувства собственности и стабильности.

По информации ведомства, процесс легализации позволяет ВПЛ распоряжаться переданной жилой недвижимостью по своему желанию.



По данным министерства, за последние два года жилье в собственность передали уже более 800 семей беженцев, и этот процесс будет продолжаться и в будущем», — заявили в министерстве.





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