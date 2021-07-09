|
|
|
230 семей вынужденных переселенцев получили жилье в собственность
09.07.2021 19:11
Согласно постановлению правительства Грузии, еще 230 семей вынужденных переселенцев по всей стране получили жилье в собственность.
По данным министерства по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты, семьи ВПЛ годами жили в государственных зданиях, поэтому у них не было чувства собственности и стабильности.
По информации ведомства, процесс легализации позволяет ВПЛ распоряжаться переданной жилой недвижимостью по своему желанию.
По данным министерства, за последние два года жилье в собственность передали уже более 800 семей беженцев, и этот процесс будет продолжаться и в будущем», — заявили в министерстве.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна