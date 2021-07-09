

«Лямбда - дальний родственник индийского штамма» - Георгий Пхакадзе

09.07.2021 19:15





«Лямбда - дальний родственник индийского штамма. В основном он распространен в Латинской Америке», - сообщил специалист по здравоохранению Георгий Пхакадзе.



По его словам, штамм уже распространился более чем на 30 странах, и скорость передачи довольно высока.



«Есть 4 основных вируса, а в Индии есть субвирусы. Самый опасный - K404N, человек попадает в реанимацию через 2-3 дня. Эти варианты будут действовать до тех пор, пока мы не остановим этот вирус, а способ остановить очень простой – не собираться в местах скопления людей и сделать прививки», - сказал в передаче «Дневной курьер» Георгий Пхакадзе.



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