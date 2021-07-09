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Раненый в Тбилиси турист сможет бесплатно пройти курс реабилитации на курорте Ликани


09.07.2021   19:30


Власти Грузии предложили польскому туристу, подвергшемуся нападению в Тбилиси, пройти курс реабилитации на курорте Ликани. Об этом сообщила журналистам министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

5 июля 49-летний гражданин Польши был госпитализирован в одну из тбилисских клиник с ножевыми ранениями в области груди и живота. Накануне Турнава навестила его в больнице. В настоящее время состояние иностранца стабильное.

«Сегодня этот человек чувствует себя хорошо. Мы и «Партнерский фонд» совместно предложили курс реабилитации в отеле «Ликани», где он сможет восстановить силы», сказала Турнава.

Министр не считает, что указанный инцидент негативно повлияет на имидж страны, поскольку данный случай является единичным и не отражает общую картину. По словам Турнава, Грузия остается одним из самых безопасных и мирных мест для туристов.

«В любом большом городе, даже в городах Европы, время от времени случаются такие досадные случаи. Главное, насколько быстро отреагирует государство», — добавила она.

Нападение на иностранного туриста было совершено 5 июля, когда в Тбилиси гомофобные группы протестовали против запланированной акции ЛГБТ-сообщества. Очевидцы предположили, что обвиняемого мог спровоцировать внешний вид иностранца – длинные волосы и серьга в ухе.

В прокуратуре заявляют, что нападение произошло «из хулиганских побуждений» и «совершенно без причины». По предварительным данным, обвиняемый имеет проблемы с психическим здоровьем. Для определения его вменяемости назначена экспертиза.

Нападавшего задержали на месте преступления по обвинению в попытке умышленного убийства. Накануне суд отправил его в предварительное заключение. Мужчиине грозит от 13 до 17 лет тюрьмы.

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