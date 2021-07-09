

Исследование: только 3% работающих женщин в Грузии выходят в оплачиваемый декретный отпуск



"СОВА" 09.07.2021 20:49



Только 3% работающих женщин в Грузии пользуются правом на полностью оплачиваемый декретный отпуск, предусмотренный законом. Исключение составляют случаи, когда работодатель добровольно выплачивает им дополнительную компенсацию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного организацией ООН-женщины и исследовательским институтом ISET.



Согласно документу, государство платит беременным и родившим женщинам 167 лари (чуть более 50 долларов) в месяц, что меньше прожиточного минимума (205 лари или около 65 долларов по состоянию на май 2021 года).



На презентации исследования было подчеркнуто, что в Грузии у женщин и мужчин по-прежнему неравные условия труда, в связи с чем многие женщины отказываются от своей профессиональной деятельности. Кроме того, в основном именно женщины занимаются домашними делами, поэтому в репродуктивном возрасте считаются менее привлекательными сотрудниками.



Несмотря на то, что в последние годы в Трудовой кодекс Грузии были внесены значительные прогрессивные изменения, законодательство все еще нуждается в улучшении с точки зрения защиты материнства, говорят авторы исследования. Страна еще не ратифицировала Конвенцию Международной организации труда об охране материнства – документ, устанавливающий минимальные стандарты защиты беременных женщин и работающих матерей на рынке труда.



Согласно Трудовому кодексу Грузии, оплачиваемый отпуск по беременности и родам или уходу за ребенком составляет не менее 183 дней. Государство выдает 100 лари в качестве единовременной помощи (чуть больше 30 долларов).





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