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Гражданам Грузии обещают вторую дозу вакцины AstraZeneca с 12 июля


09.07.2021   22:55


Граждане Грузии смогут получить вторую дозу вакцины британско-шведского консорциума AstraZeneca с 12 июля. Об этом сегодня в эфире телеканала «Рустави 2» заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

«Думаю, что с понедельника все эти люди смогут свободно привиться второй дозой AstraZeneca», — заявил он.

По словам Гамкрелидзе, завершить курс вакцинации смогут около 1,8 тысячи граждан, на которых не хватило запасов AstraZeneca.

Первую партию вакцины британско-шведского консорциума в количестве 43 тысяч доз Грузия получила в марте, а вторую – еще 43 тысячи доз – в середине апреля. Третья поставка AstraZeneca планировалась в середине мая, однако сроки дважды были перенесены. Таким образом, у Грузии возник дефицит около 4-5 тысяч доз вакцин.

Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 9 июля достигло 289 399 – это около 7,8% от всего населения Грузии.

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