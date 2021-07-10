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Святые мощи святой Кетеван Мученицы перенесут в собор Троицы
10.07.2021 11:27
Сегодня, в 14:00, святые мощи святой Кетеван Мученицы перенесут в патриарший храм Пресвятой Троицы в Тбилиси. Об этом говорится в информации, распространенной патриархией Грузии.
Вместе собравшимися прихожанами и духовенством Католикос-Патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II отслужит параклис.
По информации же МИД, вчера министр иностранных дел Индии посетил Грузию с первым официальным визитом и, по решению премьер-министра Индии, привез святые мощи святой царицы Кетеван Великомученицы в Грузию.
По их же информации, 10 июля глава индийского внешнеполитического ведомства примет участие в торжественной церемонии перенесения мощей Кетеван Великомученицы в кафедральный собор Троицы и передаче их Грузинской апостольской автокефальной православной церкви.
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