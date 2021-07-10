

В Грузии выявлено 1364 новых случая коронавируса

10.07.2021 11:50





В Грузии за сутки выявлено 1364 новых случая коронавируса, выздоровели 423 пациента, скончались 22. инфицированных. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



За 24 часа в стране проведено 33 629 тестов на коронавирус, в том числе 17 883 с экспресс-теста на антигены и 15 746 ПЦР-теста.



Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный — 4,06%, за последние 14 дней — 3,67%, за последние 7 дней — 4,07%.



Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 376 200 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 358 227 инфицированных, скончались 5 443 человека.



Всего вакцинировано 296 074 человека, за сутки привились 6 488 человек.



В карантинном режиме находятся 77 человек, в больницах — 3364, в клинических гостиницах — 909 человек.



По состоянию на 9 июля в Грузии было выявлено 1108 новых случаев коронавируса, выздоровели 714 пациентов.





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