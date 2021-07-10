

В Грузии от коронавируса умерли еще 22 человека

10.07.2021 13:57





В Грузии от коронавируса умерли еще 22 человека.



С начала пандемии по сей день в стране жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 443 человека. Вместе с тем, за последние сутки в Грузии выявлено 1 364 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.



За последние 24 часа проведено 33 629 тестов.



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