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В Грузии от коронавируса умерли еще 22 человека


10.07.2021   13:57


В Грузии от коронавируса умерли еще 22 человека.

С начала пандемии по сей день в стране жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 443 человека. Вместе с тем, за последние сутки в Грузии выявлено 1 364 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

За последние 24 часа проведено 33 629 тестов.

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