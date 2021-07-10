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В Тбилиси представили итоговый состав сборной Грузии на Олимпиаде в Токио
10.07.2021 14:05
Грузия будет представлена на Олимпийских Играх в Токио 35 спортсменами – 30 мужчинами и пятью женщинами. Церемония, в ходе которой был представлен итоговый состав национальной сборной, прошла сегодня в Олимпийском парке в Тбилиси.
Грузинские спортсмены завоевали лицензии в 11 видах спорта: борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, фехтование, плавание, теннис, бокс, каратэ, художественная гимнастика и стрельба из пистолета.
У 16 членов грузинской сборной уже есть опыт участия в Играх. Трое спортсменов являются олимпийскими чемпионами, а двое – призерами.
Один из самых титулованных представителей команды – тяжелоатлет Лаша Талахадзе, Олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро, четырехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и держатель трех действующих мировых рекордов: в рывке, толчке и сумме двух упражнений в категории свыше 109 кг. Самой опытной представительницей команды является Нино Салуквадзе, выступающая за сборную в стрельбе из пистолета. 52-летняя спортсменка – одна из трех женщин в истории, выступивших на восьми Олимпийских играх подряд.
Во время церемонии открытия Игр в Токио именно Талахадзе и Салуквадзе будут нести флаг Грузии.
Девизом сборной Грузии будет слоган «Лучше, чем в Рио». Тем самым, команда отмечает, что рассчитывает улучшить свой результат на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. Тогда Грузия заняла 38-е место по количеству медалей, завоевав 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы в тяжелой атлетике, дзюдо и борьбе.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа. Они должны стать самыми масштабными по числу видов спорта – 33, и категориям – 339.
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