

Прокуратура предъявила обвинения 4 лицам, задержанным по факту насилия над представителями СМИ

10.07.2021 19:54





Прокуратура предъявила обвинения 4 лицам, задержанным по фактам осуществленного преследования и насилия в отношении представителей СМИ за их журналистскую деятельность. Об этом «IPN» сообщили в прокуратуре Грузии.



Как отмечается в информации ведомства, обвиняемые, с целью воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов и операторов телекомпании «Формула», телекомпании «Имеди» и радио «Свобода», прибегая к физическому насилию и словесным оскорблениям, вынуждали их прекратить профессиональную деятельность.



«Прокуратура Грузии, по факту осуществленного преследования и насилия в отношении представителей СМИ за их журналистскую деятельность и участия в групповом насилии в ходе проведенной 5 июля акции против «Тбилиси прайда», предъявила обвинения четырем лицам: Р.К., Г.К., Т.Б. и Г.Н.



Правоохранители задержали Р.К., Г.К., Т.Б. и Г.Н. 9 и 10 июля 2021 года.



Прокуратура обратится в суд по поводу применения к задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу в установленные законом сроки.



В рамках расследования по делу об акции против «Тбилиси прайда» к этому времени обвинения предъявлены 20 лицам.



На данном этапе потерпевшими признаны 36 лиц, в том числе 30 журналистам и операторов.



В Министерстве внутренних дел продолжаются активные следственные действия с целью идентификации других лиц, участвовавших в насильственных действиях и фактах правонарушений на акции против «Тбилиси прайда», а также для установления организаторов», - говорится в информации, распространенной прокуратурой.



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