

Скончался избитый радикалами журналист TV Pirveli

11.07.2021 10:38





Сотрудники TV Pirveli публикуют информацию о смерти своего коллеги Лексо Лашкарава. Молодой мужчина, работавший оператором на телеканале, был избит агрессивными радикалами во время беспорядков в Тбилиси 5 июля.



Причины смерти Лексо Лашкарава уточняются. Официального заявления со стороны главы информационной службы TV Pirveli Нодара Меладзе или руководства телеканала пока не было.



По информации МВД Грузии, участники контракции против «Тбилиси Прайд» ворвались в офис организации «Позор», где нанесли словесное оскорбление и физически расправились со съемочной группой «тв Пирвели». Особенно сильно пострадал оператор Лексо Лашкарава.



Полиция арестовала двух человек, которые взяты в предварительное заключение в качестве меры пресечения.





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