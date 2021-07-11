

В Грузии от коронавируса умерли еще 9 пациентов

11.07.2021 11:50





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, за последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 452 человека.



В Грузии выявлено 952 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в стране за последние 24 часа проведен 20 281 тест, выздоровели 999 человек, дневной показатель положительности составляет 4.69 %.



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