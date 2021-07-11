

В Грузии выявлено 952 новых случая инфицирования коронавирусом

11.07.2021 11:52





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведен 20 281 тест, отсюда 8 658 на антигены и 11 623 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 952 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 377 152.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 10 июля, дневной показатель положительности составляет 4.69 %, за последние 14 дней – 3.79 %, а за 7 дней - 4.18%.



За последние сутки выздоровели 999 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 359 226.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 452 человека.



Из выявленных за сутки 952 новых случаев коронавируса 609 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 78, в Имеретии - 65, в Квемо Картли – 40, в Шида Картли – 11, в Гурии – 6, в Самегрело и Земо Сванетии – 24, в Кахетии – 70, в Мцхета-Мтианети - 13, в Самцхе-Джавахети – 21, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 15.



На данном этапе в Грузии 12 448 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 3 472 человека, в том числе в Тбилиси – 2 092, в Аджарии – 169, в Имеретии – 413. Тяжелых пациентов – 716, в том числе в Тбилиси - 374, в Аджарии – 46, в Имеретии – 152. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 175 лиц, в том числе в Тбилиси - 126, в Аджарии – 3, в Имеретии – 9.



В клинических гостиницах находятся 907 человек, в том числе в Тбилиси – 660, в Аджарии – 242. На дому лечится 8 069 человек.



В карантинном пространстве 98 человек, в том числе в Тбилиси - 64, в Аджарии - 18.



На данном этапе на самоизоляции находятся 8 205 человек, в том числе в Тбилиси – 2 865 лиц, в Аджарии – 714, в Имеретии – 1 045.



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