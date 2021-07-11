

МВД начало расследование по факту смерти оператора Александра Лашкарава

11.07.2021 11:55





В связи со смертью оператора телекомпании «ТВ 1» Александра Лашкарава в управление полиции Ваке-Сабуртало начато расследование по статье 115 УК Грузии. Информацию об этом распространяет МВД.



Будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза.



«Отметим, что 5 июля с.г. во время освещения акции, проведенной против «Тбилиси прайда», в офисе организации «Позор» на улице Ингороква журналисту и оператору «ТВ 1» Александру Лашкарава при исполнении служебных обязанностей было нанесено физическое и словесное оскорбление.



Ведется следствие по фактам незаконного воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста под угрозой насилия, преследования с насилием и угрозой насилия, насилия, совершенного группой и задержаны 4 лица», - сказано в заявлении ведомства.



Напомним, что телеоператор Алекандр Лашкарава был жестоко избит радикальными группами в ходе акций в Тбилиси 5 июля. Как заявила журналист Миранда Багатурия, с которой работал Лашкарава, его избивали около 20 человек.



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