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Трое новорожденных с коронавирусом остаются на управляемом дыхании
11.07.2021 13:08
Трое новорожденных, у одного из которых первичным специфическим PCR-исследованием был подтвержден т.н. индийский штамм, а у второго - «британский», по-прежнему на управляемом дыхании.
Как сообщила «IPN» медицинский директор Новой детской клиники им. Цицишвили Майя Чхаидзе, их состояние по-прежнему тяжелое.
По его словам, состояние ни одного ребенка пока не улучшилось.
«Их состояние стабильно тяжелое, все трое находятся на управляемом дыхании. Говоря медицинским языком, у одного напротив, гемодинамическая стабильность изменилась и потребовалась инотропная помощь. В любом случае, улучшения нет», - сказала Чхаидзе.
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