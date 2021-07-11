

Трое новорожденных с коронавирусом остаются на управляемом дыхании

11.07.2021 13:08





Трое новорожденных, у одного из которых первичным специфическим PCR-исследованием был подтвержден т.н. индийский штамм, а у второго - «британский», по-прежнему на управляемом дыхании.



Как сообщила «IPN» медицинский директор Новой детской клиники им. Цицишвили Майя Чхаидзе, их состояние по-прежнему тяжелое.



По его словам, состояние ни одного ребенка пока не улучшилось.



«Их состояние стабильно тяжелое, все трое находятся на управляемом дыхании. Говоря медицинским языком, у одного напротив, гемодинамическая стабильность изменилась и потребовалась инотропная помощь. В любом случае, улучшения нет», - сказала Чхаидзе.



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