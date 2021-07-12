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Участники акции ожидают решения правительства об отставке премьер-министра до 12:00


12.07.2021   10:41


Протестная акция представителей СМИ и гражданского общества у парламента Грузии пройдет и сегодня.

Срок ультиматума, данный участниками акции правительству, истекает сегодня в 12:00. Они требуют отставки премьер-министра, и решения правительства ожидают до 12:00.

Напомним, что протестная акция, организованная медиа-организациями у парламента продолжалась вчера несколько часов. По заявлению участников акции, протест не прекратится дл тех пор, пока премьер-министр и глава МВД Грузии не возьмут на себя политическую ответственность за смерть оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава.

Как известно, Лексо Лашкарава – один из тех, с кем физически расправились 5 июля. В течение нескольких дней он лечился в New Hospitals.

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