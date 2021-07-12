|
|
|
Показатель выявляемости коронавируса в Грузии составляет 4,64%
12.07.2021 11:58
В Грузии за сутки выявлено 659 новых случаев коронавируса, выздоровели 713 человек, от последствий коронавируса скончались 16 пациентов. Об этом сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За последние 24 часа в Грузии было проведено 14 200 тестов. Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 4,64%, за последние 14 дней — 3,87%, за последние семь дней — 4,24%.
С начала эпидемии в Грузии выявлено 377 811 случаев заражения коронавирусом, из которых 359 939 человек выздоровели и 5468 умерли.
К этому времени в Грузии вакцинированы 303 407 человек, ежедневно вакцинируется 1019 человек.
При этом 11 июля в Грузии было выявлено 952 новых случая коронавируса, 999 пациентов выздоровели.
659 новых случаев географически распределились так: в Тбилиси — 441, в Аджарии – 75, в Имеретии – 37, в Квемо Картли – 15, в Шида Картли – 17, в Гурии – 1, в Самегрело — Земо Сванети – 26, в Кахетии – 29, в Мцхета-Мтианети – 7, в Самцхе-Джавахети – 11, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.
На данный момент в Грузии 12 378 активных случаев коронавируса, из них 3 740 нуждаются в стационарном лечении.
Состояние 729 пациентов тяжелое, из них 170 подключены к аппарату искусственного дыхания. 902 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 7 736 инфицированных проходят курс лечения дома.
В режиме карантина находятся 67 человек, в стационаре под наблюдением — 3740 человек, в ковид-гостинице — 902 человека.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна