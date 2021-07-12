

Показатель выявляемости коронавируса в Грузии составляет 4,64%

12.07.2021 11:58





В Грузии за сутки выявлено 659 новых случаев коронавируса, выздоровели 713 человек, от последствий коронавируса скончались 16 пациентов. Об этом сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



За последние 24 часа в Грузии было проведено 14 200 тестов. Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 4,64%, за последние 14 дней — 3,87%, за последние семь дней — 4,24%.



С начала эпидемии в Грузии выявлено 377 811 случаев заражения коронавирусом, из которых 359 939 человек выздоровели и 5468 умерли.



К этому времени в Грузии вакцинированы 303 407 человек, ежедневно вакцинируется 1019 человек.



При этом 11 июля в Грузии было выявлено 952 новых случая коронавируса, 999 пациентов выздоровели.

659 новых случаев географически распределились так: в Тбилиси — 441, в Аджарии – 75, в Имеретии – 37, в Квемо Картли – 15, в Шида Картли – 17, в Гурии – 1, в Самегрело — Земо Сванети – 26, в Кахетии – 29, в Мцхета-Мтианети – 7, в Самцхе-Джавахети – 11, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

На данный момент в Грузии 12 378 активных случаев коронавируса, из них 3 740 нуждаются в стационарном лечении.



Состояние 729 пациентов тяжелое, из них 170 подключены к аппарату искусственного дыхания. 902 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 7 736 инфицированных проходят курс лечения дома.



В режиме карантина находятся 67 человек, в стационаре под наблюдением — 3740 человек, в ковид-гостинице — 902 человека.



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