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В Грузии выявлено 659 новых случаев коронавируса
12.07.2021 12:21
В Грузии выявлено 659 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 713 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 16 пациентов.
За последние 24 часа в стране было проведено 14 200 тестов, в том числе 6 608 — с экспресс-тестом на антигены и 7 592 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 4,64 процента, за последние 14 дней — 3,87 процента, за последние семь дней — 4,24 процента.
Всего в Грузии выявлено 377 811 случаев заражения коронавирусом, из которых 359 939 человек выздоровели и 5468 умерли.
Всего вакцинированы 303 407 человек, ежедневно вакцинируется 1019 человек.
В режиме карантина находятся 67 человек, в стационаре под наблюдением — 3740 человек, в ковид-гостинице — 902 человека.
При этом 11 июля в Грузии было выявлено 952 новых случая коронавируса, 999 пациентов выздоровели.
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