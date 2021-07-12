

В Грузии выявлено 659 новых случаев коронавируса

12.07.2021 12:21





В Грузии выявлено 659 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 713 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 16 пациентов.



За последние 24 часа в стране было проведено 14 200 тестов, в том числе 6 608 — с экспресс-тестом на антигены и 7 592 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 4,64 процента, за последние 14 дней — 3,87 процента, за последние семь дней — 4,24 процента.



Всего в Грузии выявлено 377 811 случаев заражения коронавирусом, из которых 359 939 человек выздоровели и 5468 умерли.



Всего вакцинированы 303 407 человек, ежедневно вакцинируется 1019 человек.



В режиме карантина находятся 67 человек, в стационаре под наблюдением — 3740 человек, в ковид-гостинице — 902 человека.



При этом 11 июля в Грузии было выявлено 952 новых случая коронавируса, 999 пациентов выздоровели.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





