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Молчание является преступлением – Нино Катамадзе
12.07.2021 18:35
«Когда человеческая жизнь не имеет ценности, молчание любого человека является преступлением», - об этом CNews заявила певица Нино Катамадзе, тем самым отреагировав на происходящие в стране процессы.
По ее словам, когда возникает протест, у этого протеста всегда имеется повод.
«Я не могу делать политическое заявление, но как артист выскажу свою оценку. Мы живем в стране, где музыкант, актер, писатель, журналист и все те люди, которые своим трудом украшают страну, им приходится быть политиками. К сожалению, мы живем в таких условиях. Если же возникает протест, у этого протеста всегда имеется повод. Когда человеческая жизнь не имеет ценности, безмолвие любого человека является преступлением, потому что следующей буду я, а затем вы», - заявила Катамадзе.
По словам певицы, она всегда стоит там, где идет борьба за светлое будущее.
«Нино Катамадзе всегда стоит там, где идет борьба за светлое будущее, и никогда там, где человек борется за свое благополучие. Мы боремся за то, чтобы быть честными (правыми) перед нашими детьми», - заявила певица CNews.
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