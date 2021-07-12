

Перед зданием парламента продолжается акция протеста

12.07.2021 20:36





Акция протеста перед зданием парламента возобновилась. Протестующие требуют отставки премьер-министра в связи со смертью оператора Лексо Лашкарава.



По словам журналиста Вахо Саная, Ираклий Гарибашвили уйдет в отставку, и это сделают люди, которые стоят перед парламентом.



«Вы ведь видели его бесстыдное лицо, я напомню вам 2015 год, все мы помним, как 31 декабря мы получили его поздравительные открытки в телевидении, которые он распечатал и отправил за 10 дней до этого, и он уже не был премьер-министром, когда к нам пришли поздравительные открытки. Именно с таким лицом он говорил и тогда, и он ушел в отставку. Напомню заявление следующего премьер-министра, с таким же посредственным лицом, с каким говорил Гарибашвили сегодня, что он никуда не собирался уходить, а на следующий день, через 24 часа, ушел в отставку. Напомню третьего премьер-министра, который сказал, что завершит всех, кто ему не нравился, он ушел в отставку», — заявил в своем выступлении Вахо Саная.



Скончался оператор «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, избитый 5 июля противниками «Тбилиси Прайда». Причина смерти на данный момент неизвестна. Лексо Лашкарава находился в клинике несколько дней, после чего ее выписали домой. Во время акции противников «Тбилиси Прайда» офис организаторы нанесли журналисту и оператору «ТВ Пирвели» физические и словесные оскорбления при исполнении служебных обязанностей. По факту ведется расследование.



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